Галактионов: Морозову не повезло — получил травму в сборной, сейчас выпадает из обоймы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игровом времени защитника железнодорожников Евгения Морозова. Футболист начинал сезон в качестве основного игрока, но получил повреждение в расположении сборной России и пропустил последние четыре матча красно-зелёных.

«У Жени хорошие качества. Есть моменты, когда он играет недостаточно стабильно, есть — когда очень хорошо. Сезон длинный — Кубок, чемпионат, шансы будут у всех.

Теперь он лишь третий выбор, учитывая наличие Ньямси и Монтеса? Так сложилось для него неудачно — получил повреждение в сборной, сейчас выпадает из обоймы. Выбор игроков сделан сегодня в пользу других. Посмотрим, какой уровень подготовленности будет, когда выздоровеет», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний Морозов провёл в составе «Локомотива» шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 4 млн.