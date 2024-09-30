Михаил Галактионов: порядок бьёт класс — это про «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об успехах железнодорожников на старте сезона-2024/2025.

«Главные факторы — уровень физической подготовленности команды, организация игры, дисциплина игровая. Мы были уверены в том, что будем организованы и дисциплинированы. Порядок бьёт класс — это про нас», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар». В следующем матче внутреннего первенства подопечные Галактионова встретятся с «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 6 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск. Отметим, что прошлый сезон железнодорожники завершили на четвёртом месте, отстав от выигравшего РПЛ «Зенита» на четыре очка.