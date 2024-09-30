Экс-спортдиректор «Крыльев Советов»: Осинькин должен долгие годы тренировать команду

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Авалу Шамханов высказался о главном тренере самарской команды Игоре Осинькине.

«Со всем уважением отношусь к Осинькину. Я категорически против его увольнения, он должен работать в «Крыльях» долгие годы. Игорь — настоящий тренер, которому уровень позволяет работать. Я благодарен, что в «Крыльях Советов» появился такой тренер. Осинькин пробился наверх, а ему завидуют. Фактически в ситуации команды ничего не поменялось, но за ротацией в клубе не успеваешь следить», — сказал Шамханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Крылья Советов» начали сотрудничать с Игорем Осинькиным летом 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось пройти в финал Кубка России. Самарский клуб после 10 туров РПЛ занимает 10-е место в таблице.