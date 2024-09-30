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Конте: Лукаку изменил баланс в «Наполи», но он должен найти свою форму

Конте: Лукаку изменил баланс в «Наполи», но он должен найти свою форму
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался об игре нападающего Ромелу Лукаку после матча с «Монцей» (2:0), проходившего в рамках 6-го тура итальянского чемпионата.

Италия — Серия А . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Монца
Монца
1:0 Политано – 22'     2:0 Кварацхелия – 33'    

«Лукаку изменил баланс, но он должен найти свою форму. Важно то, что Лукаку внёс важный вклад в атаку, которая завершилась последним голом. Он работает, он прибыл не в идеальном состоянии, он игрок, который всегда может двигаться, сегодня он много работал на команду, и, если бы он забил гол, это было бы ещё лучше. Однако мы воспользуемся следующим перерывом, чтобы поработать на максимуме своих возможностей», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

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