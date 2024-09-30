Дешам отреагировал на завершение карьеры Гризманна в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение Антуана Гризманна завершить карьеру в национальной команде.

«После долгих и тщательных размышлений Антуан решил закончить свою великолепную международную карьеру. Недавно у нас с ним была долгая дискуссия на эту тему. С момента его дебюта во французской сборной, 10 лет назад, мы сохранили доверительные и очень откровенные отношения.

Закончить карьеру в национальной команде Франции — это непростое решение. Особенно если эта карьера была хорошей. Это требует смелости и честности, и Антуан в своём анализе был именно таков. Это его решение.

Хоть его клубная карьера ещё не окончена, Антуан был, есть и будет иконой французского футбола, одним из величайших игроков в его истории. Руководствуясь коллективным духом и редким среди нападающих альтруизмом, Антуан всегда прославлял футбол и сборную Франции. Он всегда был честен.

Разумеется, я с большим волнением отмечаю его выход на международную «пенсию». Часто говорят, что Антуан — мой любимчик. Мы действительно установили очень прочные отношения, которые останутся неизменными. От всей души благодарю тебя за всё, Гризи», — приводит слова Дешама RMC Sport.