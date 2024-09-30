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«Реал» выступил с заявлением о травме Куртуа

«Реал» выступил с заявлением о травме Куртуа
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте выступил с заявлением о травме голкипера Тибо Куртуа. Бельгиец получил повреждение в матче Ла Лиги с «Атлетико» (1:1).

«После тестов, проведённых сегодня медицинскими службами «Реала», у нашего игрока Тибо Куртуа была диагностирована травма левой ноги. Его состояние будет контролироваться», — написала пресс-служба клуба.

Напомним, по ходу матча фанаты «Атлетико» стали бросать посторонние предметы на поле и в сторону Куртуа. Рефери отправил команды в подтрибунное помещение. После 20-минутной паузы матч был возобновлён.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 18 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на три очка.

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