Саттон в резкой манере раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» тен Хага

Бывший футболист «Челси» и «Селтика» Крис Саттон высказался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге. Накануне «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом уступил «Тоттенхэму» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Тен Хаг, объясняя, почему манкунианцы проиграли, заявил, что на игру повлияло удаление хавбека Бруну Фернандеша.

«У тен Хага словесный понос. Не знаю, какую игру он смотрел», — приводит слова Саттона Give me Sport.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после пяти матчей. «Тоттенхэм» располагается на 10-й строчке, также имея в своём активе семь очков.