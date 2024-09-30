Агент Дугласа Сантоса: завершить карьеру в «Зените» будет разумным вариантом

Агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, предположил, что для бразильца будет разумно завершить профессиональную карьеру футболиста в санкт-петербургском клубе.

«Дуглас любит «Зенит» и Питер как свою семью. Завершить карьеру в этом клубе будет разумным вариантом», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Дугласу Сантосу 30 лет, за сине-бело-голубых бразилец выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере бразильский защитник играл за такие команды, как «Гамбург», «Атлетико Минейро», «Удинезе», «Гранада» и «Наутико Ресифи».