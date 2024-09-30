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Whoscored опубликовал символическую сборную 10-го тура РПЛ

Whoscored опубликовал символическую сборную 10-го тура РПЛ
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Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Сразу у четырёх команд в сборную попали по два футболиста — «Динамо» Москва, ЦСКА, «Краснодар» и «Акрон». Высшую оценку получил защитник ЦСКА Келлвен — 9,2.

Фото: WhoScored

Символическая сборная 10-го тура

Вратарь: Евгений Ставер («Рубин»).

Защитники: Николас Маричал («Динамо» Москва), Эдгардо Фаринья («Химки»), Диего Коста («Краснодар»), Роберто Фернандес («Динамо» Москва).

Полузащитники: Келлвен (ЦСКА), Стефан Лончар («Акрон»), Иван Башич («Оренбург»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).

Нападающие: Артём Дзюба («Акрон»), Джон Кордоба («Краснодар»).

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23).

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