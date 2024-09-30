Экс-спортдиректор «Крыльев»: Осинькин не упал, а споткнулся — с Игнашевичем лучше не будет

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Авалу Шамханов считает, что самарская команда не улучшит свои результаты, если уволит Игоря Осинькина и назначит Сергея Игнашевича на должность главного тренера.

«Если в «Крылья» назначат Игнашевича, лучше не будет. Осинькин не упал, он споткнулся. Команда же не вылетает. Мне кажется, игроки поддерживают своего тренера», — сказал Шамханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Крылья Советов» начали сотрудничать с Игорем Осинькиным летом 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось пройти в финал Кубка России. Самарский клуб после 10 туров РПЛ занимает 10-е место в таблице.