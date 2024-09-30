Скоулз: «Манчестер Юнайтед» — неподготовленная команда, игроки не знают, чего хотят

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об игре «красных дьяволов» под руководством Эрика тен Хага. Накануне «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом уступил «Тоттенхэму» (0:3) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

«Спустя два с половиной года (после назначения тен Хага. — Прим. «Чемпионата») «Манчестер Юнайтед» остаётся неподготовленной командой. Подготовиться же можно только на тренировочном полигоне. Игроки не знают, чего хотят. Сделайте что-то, дайте болельщикам что-то. Тен Хаг похвалил Постекоглу за то, как действовал «Тоттенхэм» в воскресной игре, так почему бы вам не попробовать сделать что-нибудь подобное?» — приводит слова Скоулза Daily Mail.