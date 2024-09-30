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Объявлена бригада арбитров на дерби «Динамо» — «Спартак» в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игры этой стадии пройдут 1 и 2 октября.

1 октября (вторник)

«Рубин» – «Факел»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Рашид Абусуев, Павел Новиков; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Роман Галимов, AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Андрей Фисенко, AVAR – Владислав Безбородов; инспектор – Олег Соколов.

«Пари НН» – ЦСКА: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Василий Казарцев, AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

2 октября (четверг)

«Химки» – «Ростов»: судья – Евгений Буланов; помощники судьи – Михаил Иванов, Михаил Шпильфогель резервный судья – Иван Сараев; VAR – Роман Сафьян, AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» Москва – «Спартак»: судья – Виталий Мешков; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Кирилл Левников, AVAR – Роман Галимов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Александр Чекалин; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Алексей Сухой, AVAR – Константин Аверьянов; инспектор – Александр Колобаев.

«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов; помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владислав Безбородов, AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Виктор Кулагин.

«Зенит» – «Акрон»: судья – Егор Егоров; помощники судьи – Хамид Талаев, Алексей Ермилов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Павел Кукуян, AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Алексей Резников.