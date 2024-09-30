Глава «Динамо» Москва Гафин высказался о судействе в матче с махачкалинским «Динамо»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о судействе в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Клуб из Москвы одержал минимальную победу — 1:0.

«Претензии к арбитрам были у обеих команд? Да, порой складывалось ощущение, что молодой арбитр иногда терял нить по управлению игрой. Хорошо, что в этот раз судья на VAR не побоялся принять решение и сделал то, что и должен был — исправил ошибку арбитра в поле, позвав того к монитору. Как мы знаем, к сожалению, не каждый судья VAR готов так делать. Впрочем, игра завершилась так, как завершилась. Запомним результат и будем двигаться дальше», — приводит слова Гафина «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» набрало 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.