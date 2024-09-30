Капитан «Наполи» Ди Лоренцо рассказал о своих отношениях с Антонио Конте

Защитник и капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо высказался о том, что неаполитанцы возглавили турнирную таблицу итальянской Серии А, а также о своих отношениях с главным тренером Антонио Конте.

«Быть на вершине — это удовольствие, после многих жертв, принесённых в течение недели. Сходство с годом, когда мы выиграли скудетто? Это прошлое, о нём бесполезно говорить. Сейчас растёт новая команда, в которой много ребят, которые пришли недавно и хорошо себя чувствуют. Это будет долгий и сложный чемпионат, в котором никто не даст нам ничего просто так.

Конте? Мне очень приятно работать под его руководством. С самого первого дня у нас сложились искренние отношения, и, следуя за ним, мы будем расти как команда и как личности. Мы все вместе сконцентрированы на том, чтобы вернуть «Наполи» туда, где он заслуживает быть», — приводит слова Ди Лоренцо Sky Sport Italia.