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Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Спартак» в этом сезоне РПЛ

Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Спартак» в этом сезоне РПЛ
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Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы московского «Спартака» на итоговое место в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

Прогноз искусственного интеллекта на итоговое место «Спартака» в РПЛ:

  • 1-е место — вероятность 0,5%
  • 2-е место -  вероятность 1,8%
  • 3-е место — вероятность 4,9%
  • 4-е место — вероятность14,2%
  • 5-е место — вероятность 25,3%
  • 6-е место — вероятность 35,4%
  • 7-е место — вероятность 10,7%
  • 8-е место — вероятность 4,3%
  • 9-е место — вероятность 1,6%
  • 10-е место — вероятность  0,8%
  • 11-е место — вероятность 0,4%
  • 12-е место — вероятность 0,1%

Напомним, в данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» (24 очка). Аналогичное количество набранных очков у «Локомотива», который идёт вторым. Замыкает тройку лидеров «Зенит» (23). «Спартак» занимает шестое место в таблице чемпионата страны. В активе красно-белых 16 очков.

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