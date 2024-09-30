Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Спартак» в этом сезоне РПЛ
Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы московского «Спартака» на итоговое место в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.
Прогноз искусственного интеллекта на итоговое место «Спартака» в РПЛ:
- 1-е место — вероятность 0,5%
- 2-е место - вероятность 1,8%
- 3-е место — вероятность 4,9%
- 4-е место — вероятность14,2%
- 5-е место — вероятность 25,3%
- 6-е место — вероятность 35,4%
- 7-е место — вероятность 10,7%
- 8-е место — вероятность 4,3%
- 9-е место — вероятность 1,6%
- 10-е место — вероятность 0,8%
- 11-е место — вероятность 0,4%
- 12-е место — вероятность 0,1%
Напомним, в данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» (24 очка). Аналогичное количество набранных очков у «Локомотива», который идёт вторым. Замыкает тройку лидеров «Зенит» (23). «Спартак» занимает шестое место в таблице чемпионата страны. В активе красно-белых 16 очков.
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