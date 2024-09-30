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Максим Деменко: отставка Осинькина — рискованное решение для «Крыльев Советов»

Максим Деменко: отставка Осинькина — рискованное решение для «Крыльев Советов»
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Бывший футболист Максим Деменко отреагировал на новость о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера самарских «Крыльев Советов».

«Мне кажется, что руководители спешат с тренерской перестройкой в «Крыльях Советов». Осинькин все четыре года работал добротно, делал классную команду и знает всю структуру. Учитывая, как он работал, развивал футболистов и продавал, то уже сейчас можно назвать Осинькина хорошим тренером.

Что касается смены руководителей клуба, то это решают люди, которые стоят выше и хотят что-то поменять. Поэтому если меняется полностью руководство, то они хотят поставить своего тренера. Однако это рискованное решение», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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