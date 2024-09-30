Максим Деменко: такой Дзюба поможет многим командам РПЛ

Бывший футболист Максим Деменко высказался об игре 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы. Напомним, форвард забил свой первый гол за тольяттинский клуба в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Дзюбе везёт на Валерия Георгиевича Карпина. Артём — хороший футболист, у которого есть данные. Кто бы ни говорил про возраст, но он всё равно придаёт уверенности команде, а также у него есть своя харизма и футбольный почерк. Неудивительно, что он забивает, когда начинает работать и себя мотивировать. Я считаю, что такой Дзюба поможет многим командам РПЛ», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.