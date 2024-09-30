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Семшов объяснил, за счёт чего «Локомотив» обыграл «Спартак»

Семшов объяснил, за счёт чего «Локомотив» обыграл «Спартак»
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о победе московского «Локомотива» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Железнодорожники одержали уверенную победу со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Было видно, что «Локомотив» полегче и побыстрее, задорнее. Заслуженная победа. Плюс ошибки «Спартака» в обороне, как и до этого с «Динамо», сыграли знаковую роль: Самошников забил два мяча, когда его защитники теряли из виду. «Локомотив» смотрится целостнее как команда, показывает более качественный футбол», — приводит слова Семшова «Советский спорт».

На седьмой минуте железнодорожники усилиями Ильи Самошникова открыли счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко реализовал пенальти и сравнял счёт в игре. На 36-й минуте Самошников оформил дубль с передачи Артёма Карпукаса. На 58-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв увеличил преимущество «Локомотива», установив окончательный счёт игры.

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