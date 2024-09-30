Линекер — о тен Хаге: трудно представить, что Эрик исправит ситуацию в «Манчестер Юнайтед»

Бывший английский нападающий Гари Линекер высказался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге. Накануне «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом уступил «Тоттенхэму» (0:3) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

«Трудно представить, что он сможет всё исправить. Должно быть, на него оказывается огромное давление. Кто знает, что думают владельцы. Никогда нельзя быть уверенным наверняка в том, что придёт им в голову», — приводит слова Линекера британское онлайн-издание Manchester Evening News.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после пяти матчей. «Тоттенхэм» располагается на 10-й строчке, также имея в своём активе семь очков.