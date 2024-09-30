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Невилл: похоже, наступил день, когда «Манчестер Юнайтед» пал совсем низко

Невилл: похоже, наступил день, когда «Манчестер Юнайтед» пал совсем низко
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Бывший английский футболист Гари Невилл высказался о положении «Манчестер Юнайтед» после матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». «Шпоры» одержали победу со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 3'     0:2 Кулушевски – 47'     0:3 Соланке – 77'    
Удаления: Фернандеш – 42' / нет

«Я был потрясён тем, как низко они пали. Это было действительно плохо. Я знаю, что у Дэвида Мойеса были плохие времена в первое время, как и у Уле [Сульшера] на этом пути, у Луи ван Гала, Жозе Моуринью и Ральфа Рангника, но сегодня, похоже, наступил один из тех дней, когда они пали совсем низко», — приводит слова Невилла Sky Sports.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после пяти матчей. «Тоттенхэм» располагается на 10-й строчке, также имея в своём активе семь очков.

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