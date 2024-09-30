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Первый тренер Дзюбы: не удивлён результативностью Артёма после летнего простоя

Первый тренер Дзюбы: не удивлён результативностью Артёма после летнего простоя
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Александр Шупляков, являющийся первым тренером нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, прокомментировал его игру за тольяттинскую команду.

«Не удивлён результативностью Артёма после летнего простоя. Смотрел и слежу за ним. У каждого своя тропинка, он не будет всё время на высоком уровне — всё равно споткнётся или наоборот. Однозначно, «Акрон» правильно сделал, подписав Артёма. Он большой помощник во внутренней кухне команды и психологически помогает партнёрам. На мой взгляд, сейчас происходит то, что надо. Это позитивно», — сказал Шупляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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