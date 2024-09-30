Галактионов: задачи «Локомотива» на сезон — побеждать в каждом матче

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал основную задачу железнодорожников в сезоне-2024/2025. По словам российского специалиста, «Локомотив» должен стремиться выигрывать в каждом матче.

— Ваши задачи на сезон? То, что вы идёте в топ-2, — что-то потрясающее, чудо. Что от вас требует клуб?

— Побеждать. Побеждать в каждом матче. Мы сами от себя этого требуем. Сверхнакачки нет. Сами для себя внутри команды видим так — есть игра, её надо выиграть. Двигаемся по таблице, она можем меняться. Итожить будем в конце сезона, — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар». В следующем матче внутреннего первенства подопечные Галактионова встретятся с «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 6 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск. Отметим, что прошлый сезон железнодорожники завершили на четвёртом месте, отстав от выигравшего РПЛ «Зенита» на четыре очка.