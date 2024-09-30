Флик — о возвращении де Йонга: это очень хорошие новости для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик сообщил, что нидерландский полузащитник сине-гранатовых Френки де Йонг оправился от травмы и близок к возвращению в строй. Напомним, в апреле 2024 года де Йонг получил серьёзное повреждение голеностопа. С того момента он продолжает восстановление и до сих пор не выходил на поле.

«Возвращение Френки для нас очень важно. Это крайне хорошие новости для «Барселоны». Де Йонг будет рад тому, что вернулся. Если у него будет шанс, он сыграет (с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. — Прим. «Чемпионата»). Но не знаю, сколько именно. 10-15 минут, может, больше», — приводит слова Флика испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.