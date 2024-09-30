Деменко: для «Спартака» матч с «Локомотивом» был худшим под руководством Станковича

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался об игре красно-белых в матче 10‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоялась в субботу на домашней арене «Локомотива» и завершилась со счётом 3:1 в пользу железнодорожников.

«Думаю, что для «Спартака» матч с «Локомотивом» был худшим под руководством Станковича. Эта игра была переломной, ведь «Спартаку» нужно было догонять конкурентов в таблице. Но Галактионов переиграл Станковича в тактическом плане, а также футболисты «Локомотива» выглядели поинтереснее», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.