Деменко: для «Спартака» матч с «Локомотивом» был худшим под руководством Станковича
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался об игре красно-белых в матче 10‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоялась в субботу на домашней арене «Локомотива» и завершилась со счётом 3:1 в пользу железнодорожников.
МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7' 1:1 Барко – 16' 2:1 Самошников – 36' 3:1 Воробьёв – 58'
«Думаю, что для «Спартака» матч с «Локомотивом» был худшим под руководством Станковича. Эта игра была переломной, ведь «Спартаку» нужно было догонять конкурентов в таблице. Но Галактионов переиграл Станковича в тактическом плане, а также футболисты «Локомотива» выглядели поинтереснее», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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