Карпукас — о 3:1 со «Спартаком»: могли ещё больше забить, показали достойную игру

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался по итогам игры 10-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:1). По словам хавбека, железнодорожники могли забить больше трёх мячей в ворота красно-белых.

«Конечно, был сложный матч, со «Спартаком» всегда будут тяжёлые игры — у них хороший подбор игроков, хорошая команда. Но мы против них тоже показали достойную игру — думаю, могли забить ещё больше. Не ожидал ли большего сопротивления от «Спартака»? Ничего не ожидал, просто знал, что «Спартак» — сильная команда, но мы отталкивались от своей игры», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар». В следующем матче внутреннего первенства подопечные Галактионова встретятся с «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 6 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск. Отметим, что прошлый сезон железнодорожники завершили на четвёртом месте, отстав от выигравшего Российскую Премьер-Лигу «Зенита» на четыре очка.