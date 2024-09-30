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Карпукас — о 3:1 со «Спартаком»: могли ещё больше забить, показали достойную игру

Карпукас — о 3:1 со «Спартаком»: могли ещё больше забить, показали достойную игру
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался по итогам игры 10-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:1). По словам хавбека, железнодорожники могли забить больше трёх мячей в ворота красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Конечно, был сложный матч, со «Спартаком» всегда будут тяжёлые игры — у них хороший подбор игроков, хорошая команда. Но мы против них тоже показали достойную игру — думаю, могли забить ещё больше. Не ожидал ли большего сопротивления от «Спартака»? Ничего не ожидал, просто знал, что «Спартак» — сильная команда, но мы отталкивались от своей игры», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар». В следующем матче внутреннего первенства подопечные Галактионова встретятся с «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 6 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск. Отметим, что прошлый сезон железнодорожники завершили на четвёртом месте, отстав от выигравшего Российскую Премьер-Лигу «Зенита» на четыре очка.

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