Филатов: Галактионов вышел с честью из ситуации, когда у «Локо» были проблемы с составом

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове.

«Был тяжёлый старт сезона. Догоняли‑догоняли, а теперь догнали наконец. Можно ли сейчас констатировать, что Галактионов – сильный специалист? Когда он приходил, за его спиной ещё не было какого‑то впечатляющего результата. Ну, тренировал юношескую сборную, но это не показатель тренерского мастерства. Были какие‑то сомнения по этой причине. Тренер‑дебютант по сути. А тут ещё и проблема с составом была — нельзя было усилиться. Так что он вышел с честью из этой ситуации», — приводит слова Филатова «Матч ТВ».

Галактионов стал главным тренером московского «Локомотив» в ноябре 2022 года. Ранее российский специалист возглавлял футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка по результатам 10 матчей.

В следующей игре внутреннего первенства команда Михаила Галактионова примет «Крылья Советов» на домашней арене. Игра состоится 6 октября и начнётся в 16:30 мск.