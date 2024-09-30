Помощник Федотова в ЦСКА рассказал, как тренера увольняли из клуба

Российский тренер Олег Фоменко, ассистент экс-наставника ЦСКА Владимира Федотова, рассказал, как армейский клуб уволил их штаб. По словам специалиста, ЦСКА принял решение об увольнении буквально за один день.

«Почва начала двигаться ближе к концу чемпионата. Но мы не шарахались, спокойно делали свою работу. У меня и у других помощников контракты закончились вообще 31 мая. У Валентиныча оставался ещё год. В один день он мне набрал: «Встретились с руководством — всё нормально, работаем». Звонит на следующий день: «Ситуация поменялась».

Каким образом всё так быстро изменилось? Вопрос не ко мне (улыбается). В этой жизни меня уже давно ничего не удивляет. Конечно, я не ожидал, что за день может всё так поменяться, но в целом новости воспринял нормально», — приводит слова Фоменко Sport24.

Напомним, после ухода Федотова московский ПФК ЦСКА назначил главным тренером Марко Николича. Ранее серб уже работал в России — он возглавлял «Локомотив».