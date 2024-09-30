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Дзюба — лучший игрок 10-го тура РПЛ по удачным действиям в штрафной площади соперника

Дзюба — лучший игрок 10-го тура РПЛ по удачным действиям в штрафной площади соперника
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба стал лидером 10-го тура Российской Премьер-Лиги по одному из статистических показателей. Так, 36-летний форвард сделал больше всех успешных тактико-технических действий. На счету Дзюбы их восемь, информирует телеграм-канал «РУСТАТ».

Интересно, что сам «Акрон» стал лидером 10-го тура РПЛ по ударам в створ (7) и по ТТД в чужой штрафной (27).

Напомним, Дзюба присоединился к «Акрону» в последний день летнего трансферного окна РПЛ. В трёх матчах за новую команду Артём отдал три результативные передачи и забил один гол. «Акрон» идёт на девятом месте в турнирной таблице чемпионата страны.

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