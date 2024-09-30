Стали известны реальные причины ухода Медины и Карраскаля из ЦСКА

Российский тренер Олег Фоменко, ассистент экс-наставника ЦСКА Владимира Федотова, раскрыл реальные причины ухода из армейского клуба Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины. По его словам, Медина покинул ЦСКА только из финансовых соображений — «Спартак» предложил ему более выгодные условия контракта. Что касается Карраскаля, то он ушёл в «Динамо» после конфликта с Федотовым. Игрок часто выключался из игры и недорабатывал в обороне. На очередную претензию тренера Карраскаль сорвался и отказался играть за команду дальше.

«С Мединой никакого конфликта не было, чисто бизнес — «Спартак» дал ему те деньги, которые ЦСКА не смог повторить. А вот с Карраскалем история интереснее. У Валентиныча есть чёткие требования по каждой позиции. Если ты их не выполняешь — тебе об этом говорят. В первом тайме одного из матчей мы заметили, что Хорхе снова начал выключаться из эпизодов, недорабатывать, хотя мы ему не раз говорили, что так делать нельзя. В перерыве Валентиныч снова озвучил ему претензии, а он взял психанул — снял футболку и отказался выходить на второй тайм. Вот и вся история», — приводит слова Фоменко Sport24.