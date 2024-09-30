Экс-нападающий «Локомотива» Сычёв рассматривает три клуба РПЛ для прохождения стажировки

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя», а ныне президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычёв рассматривает три клуба РПЛ для прохождения тренерской стажировки. В мае прошлого года Сычёв начал обучаться на тренера в академии Российского футбольного союза.

«У нас финальная стадия обучения, осталась стажировка. Сейчас есть три клуба РПЛ, которые я рассматриваю, но всё зависит от возможностей и календаря, чтобы не мешать тренировочному процессу, нужно также учитывать логистику и работу. В ближайшее время приму решение», — приводит слова Сычёва ТАСС.

Дмитрию Сычёву 40 лет. Наибольшую известность он приобрёл, выступая за московский «Локомотив». При этом Дмитрий является выпускником академии тамбовского «Спартака». В составе железнодорожников нападающий становился чемпионом России и обладателем Кубка страны. Также Сычёв выступал за минское «Динамо», нижегородскую «Волгу», казахстанский «Окжетпес» и «Пюник». Профессиональную карьеру игрока Дмитрий завершил в 2019 году.