«Спартак» совершил больше всех удачных обводок в 10-м туре РПЛ

Московский «Спартак» стал лидером 10-го тура Российской Премьер-Лиги по удачным обводкам. Несмотря на поражение в игре с «Локомотивом», красно-белые успели совершить 31 успешную обводку, сообщает телеграм-канал «РУСТАТ».

Интересно, что 13 из 31 обводки в составе «Спартака» совершил Эсекьель Барко. Он является лидером 10-го тура чемпионата по этому показателю среди футболистов.

Напомним, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Спартак» встретился с «Локомотивом». Игра проходила на поле железнодорожников и завершилась их победой со счётом 3:1. Благодаря этому «Локо» вырвался в лидеры РПЛ, а «Спартак» опустился на шестое место в таблице.