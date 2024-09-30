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Властимил Петржела: Дзюба не забьёт «Зениту», а «Акрон» проиграет

Властимил Петржела: Дзюба не забьёт «Зениту», а «Акрон» проиграет
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела спрогнозировал исход матча 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые встретятся с «Акроном». Игра пройдёт в среду, 2 октября, на домашнем поле «Зенита». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:15 мск.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
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«Мне кажется, Артём Дзюба не забьёт «Зениту» в следующем матче. «Акрон» проиграет петербуржцам», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Дзюба стал игроком «Акрона» в последний день летнего трансферного окна. За три матча в составе новой команды он забил один гол и отдал три результативных паса.

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