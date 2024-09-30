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Джейми Реднапп: «МЮ» на самом дне, не понимаю, как тен Хаг может сохранить свою работу

Джейми Реднапп: «МЮ» на самом дне, не понимаю, как тен Хаг может сохранить свою работу
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Бывший игрок сборной Англии Джейми Реднапп раскритиковал результаты «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага.

«Доходит до того, что тебе почти становится жалко их тренера. Он выглядит совершенно не в своей тарелке, похоже, ему трудно мотивировать команду. «Манчестер Юнайтед» и тен Хаг идут назад. Вы не можете больше жаловаться, ведь у него есть четвёрка защитников, у него есть все игроки в его распоряжении — нет никаких оправданий.

Они сейчас на самом дне. Я просто не вижу, как они могут двигаться дальше. Они так плохи, как я ещё никогда не видел в «Юнайтед». Это позорно. Клуб такого уровня не должен показывать такие результаты. Я вижу такие выступления, за которые тренера отправляют в отставку. Просто не понимаю, как он может сохранить свою работу с такими выступлениями. Я не вижу, как он сможет изменить ситуацию», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

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