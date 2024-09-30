Валерий Гладилин: Дзюба молодец, что остался в России и не уехал в Китай

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о выступлении Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне РПЛ.

«У Дзюбы не критический возраст. Он имеет мастерство, поддерживает свои физические кондиции и показывает, что находится в полном порядке. Нет никаких сюрпризов в результативности Дзюбы за «Акрон». Он играет так, как умеет. В этом нет ничего сверхъестественного. Но это показывает, что у нас не такой сильный чемпионат.

Дзюба молодец, что продлил свою карьеру, оставшись в России и не уехав в Китай. Артём решил оставить след в российском футболе. Я поддерживаю его в этом», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Дзюба присоединился к «Акрону» в последний день летнего трансферного окна РПЛ. В трёх матчах за новую команду Артём отдал три результативные передачи и забил один гол. «Акрон» идёт на девятом месте в турнирной таблице чемпионата страны.