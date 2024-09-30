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Галактионов: «Локомотив» — молодая команда? Сбалансированная

Галактионов: «Локомотив» — молодая команда? Сбалансированная
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не согласился с распространённой точкой зрения, что железнодорожники являются исключительно молодой командой.

«У нас были моменты, когда в составе выходили игроки 2004 года рождения — Погостнов, Пиняев, 2005 года рождения — Батраков, Раков, 2002 года — Карпукас. Более правильное определение применительно к команде — сбалансированная», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар». В следующем матче внутреннего первенства подопечные Галактионова встретятся с «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 6 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск. Отметим, что прошлый сезон железнодорожники завершили на четвёртом месте, отстав от выигравшего Российскую Премьер-Лигу «Зенита» на четыре очка.

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