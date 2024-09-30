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Экс-тренер ЦСКА: Файзуллаева предлагали многим клубам РПЛ, но почти все отказались

Экс-тренер ЦСКА: Файзуллаева предлагали многим клубам РПЛ, но почти все отказались
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Российский тренер Олег Фоменко, ассистент экс-наставника ЦСКА Владимира Федотова, рассказал, что Аббосбек Файзуллаев мог оказаться в другом российском клубе. Молодого футболиста предлагали многим командам РПЛ, но практически все отказались от него. Фоменко объяснил, с чем были связаны опасения ЦСКА перед подписанием Файзуллаева.

«Аббоса предлагали многим клубам РПЛ, но в итоге практически все отказались. В РПЛ много силовой борьбы. Когда смотришь на худенького молодого парня из чемпионата Узбекистана, в голове только одна мысль: «Как бы его не затоптали». Но Аббос приятно всех удивил — и как человек, и как футболист. Он быстро стал основным, хотя изначально его брали на перспективу», — приводит слова Фоменко Sport24.

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