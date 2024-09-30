Голкипер «Ливерпуля» Алисон рассказал, в каком аспекте игры хочет быть похожим на Эдерсона

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер рассказал о своих взаимоотношениях с вратарём «Манчестер Сити» Эдерсоном, а также назвал аспект игры, в котором он хочет быть похожим на футболиста «горожан». Отметим, что оба вратаря выступают за сборную Бразилии.

«Эдерсон — потрясающий парень. У нас действительно хорошие отношения. Мне нравится, как Эдерсон сложён и спокоен, когда мяч у него в ногах… Когда я смотрю на него, то понимаю, что именно так я и должен играть: спокойнее с мячом в ногах, даже под давлением», — приводит слова Алисона Citi Xtra в соцсети (ранее Twitter) со ссылкой на ВВС.

Эдерсон выступает в составе «Манчестер Сити» с 2017 года. За этот период он принял участие в 340 матчах во всех турнирах, 157 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.