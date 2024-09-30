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Деменко: Игнашевич — перспективный и интересный тренер для «Крыльев Советов»

Деменко: Игнашевич — перспективный и интересный тренер для «Крыльев Советов»
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Российский экс-футболист Максим Деменко оценил перспективу назначения Сергея Игнашевича на пост главного тренера «Крыльев Советов». Ранее сообщалось, что самарский клуб может расстаться с действующим тренером Игорем Осинькиным.

«Мы видели, как Сергей Игнашевич провёл неплохую работу в «Балтике». Команда вышла в Суперфинал Кубка России, но вылетела из РПЛ. Если брать целиком, то у команды были неплохие футболисты, которые сейчас играют в РПЛ. Также он хорошо работал с молодёжью. Игнашевич — это перспективный и интересный тренер для «Крыльев Советов». Но он ещё не раскрылся в качестве специалиста», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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