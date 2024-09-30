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Экс-игрок «Факела» Магаль высказался о положении команды в таблице РПЛ

Экс-игрок «Факела» Магаль высказался о положении команды в таблице РПЛ
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Полузащитник «Сочи» Руслан Магаль, ранее выступавший в составе «Факела», высказался о текущем положении воронежцев в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, слежу за «Факелом». Это команда из моего родного города. Очень жалко, что сейчас идут на предпоследнем месте. Болельщикам пожелаю терпения, чтобы поддерживали команду. Я уважаю их и клуб», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 10 сыгранных матчей «Факел» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

33-летний Магаль выступал за «Факел» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Руслан провёл в составе «Сочи» 12 матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.

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