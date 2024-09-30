Каррагер — о Салахе: Мохамед слишком хорош для Саудовской Аравии

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что нападающему «красных» Мохамеду Салаху рано переезжать в Саудовскую Аравию. Напомним, действующий контракт египетского форварда с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2025-го. Ранее появлялась информация, что клубы Саудовской Аравии заинтересованы в 32-летнем Салахе.

«Не думаю, что он рассматривает вариант с Саудовской Аравией. Мо слишком хорош для этого. Он играет в лучшей лиге мира, за один из крупнейших клубов мира. Думаю, Мо, как и Роналду, одержим рекордами. Все мы полагаем, что к 35 годам футболисты заканчиваются. Но, судя по тому, как этот парень следит за собой, думаю, он планирует играть лет до 40», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.