Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер — о Салахе: Мохамед слишком хорош для Саудовской Аравии

Каррагер — о Салахе: Мохамед слишком хорош для Саудовской Аравии
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что нападающему «красных» Мохамеду Салаху рано переезжать в Саудовскую Аравию. Напомним, действующий контракт египетского форварда с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2025-го. Ранее появлялась информация, что клубы Саудовской Аравии заинтересованы в 32-летнем Салахе.

«Не думаю, что он рассматривает вариант с Саудовской Аравией. Мо слишком хорош для этого. Он играет в лучшей лиге мира, за один из крупнейших клубов мира. Думаю, Мо, как и Роналду, одержим рекордами. Все мы полагаем, что к 35 годам футболисты заканчиваются. Но, судя по тому, как этот парень следит за собой, думаю, он планирует играть лет до 40», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

Материалы по теме
Агент Мохамеда Салаха отреагировал на слухи о возможном уходе форварда из «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android