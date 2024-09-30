Павел Маслов рассказал, что подкупило при переходе из «Спартака» в «Сочи»

Защитник Павел Маслов, перешедший из московского «Спартака» в «Сочи» на правах аренды, рассказал о причинах выбора нового клуба.

«У меня было четыре-пять вариантов с командами РПЛ, но остановился из «Сочи» из-за стилистики игры. Клуб и тренер очень настойчиво меня хотели. Это подкупило. У нас был диалог с Морено. Он рассказал своё видение», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2024/2025 Маслов провёл за «Спартак» три матча во всех турнирах, отметившись одним голом. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника € 700 тыс.