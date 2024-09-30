Фоменко: почему никто не критикует Семака из-за того, что в «Зените» не играют молодые?

Олег Фоменко, являющийся ассистентом бывшего тренера ЦСКА Владимира Федотова, ответил на упрёк в том, что им не удалось развивать молодых футболистов в столичном клубе.

— Все видят, как молодые ребята раскрываются у Галактионова в «Локомотиве» и у Карпина в «Ростове». Не считаете, что Федотов просто не умеет работать с молодёжью?

— Это миф. Давайте не будем забывать, что у нас были Мухин, Файзуллаев и Агапов. Последние два вообще признавались лучшими игроками месяца в ЦСКА. А по поводу вашего вопроса — суть в другом: ты либо развиваешь молодёжь, либо решаешь самые высокие задачи.

— А какие у ЦСКА были задачи?

— Лозунг — «ЦСКА всегда должен быть первым». У клуба заложены победные традиции, он априори борется за чемпионство и Кубок. Молодые футболисты нестабильны, им необходимо ошибаться — а клуб, который борется за самые высокие места, не может себе этого позволить. Почему никто не критикует Богданыча [Семака] из-за того, что у него не играют молодые? Почему не говорите, что в «Спартаке» тоже практически не играют воспитанники? Хорошо, не нравятся такие примеры — посмотрите на то, как сейчас в ЦСКА работает новый тренерский штаб, — приводит слова Фоменко Sport24.