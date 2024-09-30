Мбаппе восстановился от травмы и может сыграть с «Лиллем» в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе восстановился от травмы бедра. Об этом сообщает Onda Madrid.

По сведениям источника, завтра, 1 октября, Мбаппе вернётся к тренировкам с мадридским клубом в общей группе. Если всё будет хорошо, форвард сможет получить практику во втором тайме предстоящей игры с «Лиллем» в Лиге чемпионов.

Мбаппе получил повреждение в матче 7-го тура испанской Примеры с «Алавесом», который завершился победой «сливочных» со счётом 3:2. Напомним, в этой игре Мбаппе отметился забитым голом и попросил замену на 80-й минуте. В СМИ появлялась информация, что французский форвард вернётся в строй лишь в конце октября.

По итогам восьми матчей мадридский «Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 18 очков.