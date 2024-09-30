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Игрок «Краснодара» Виктор Са: рад, что болельщики полюбили меня

Игрок «Краснодара» Виктор Са: рад, что болельщики полюбили меня
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Крайний нападающий «Краснодара» Виктор Са поделился своими эмоциями от поддержки болельщиков клуба и рассказал о своём стремлении приносить пользу команде.

«Не знаю, почему болельщики «Краснодара» полюбили меня. Очень рад, что фанаты ко мне так относятся. Я работаю каждый день, чтобы приносить пользу своей команде. Очень рад, что у нас всё получается на поле», — приводит слова Са «РБ Спорт».

Напомним, нападающий перешёл в «Краснодар» в феврале 2024 года из бразильского «Ботафого». 23 сентября клуб объявил о пролонгации трудового соглашения до июня 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 2,5 млн.

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