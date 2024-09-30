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Доннарумма вернулся в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Доннарумма вернулся в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом»
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Основной вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма попал в заявку клуба на встречу 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Ранее у голкипера была мышечная травма.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Итальянский футболист пропустил последние три матча парижан (встреча с «Жироной» в ЛЧ, матч с «Реймсом» и «Ренном» в Лиге 1). В этих играх место в воротах занимал россиянин Матвей Сафонов, который также попал в заявку на матч с «Арсеналом».

В текущем сезоне Доннарумма провёл четыре матча в чемпионате Франции, в которых пропустил три мяча и один раз сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего вратаря составляет € 40 млн.

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