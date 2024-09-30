«Наконец приду в клуб с футбольным человеком». Александр Мостовой вернётся в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой, проходящий обучение на тренера, сообщил, что должен пройти стажировку в московском клубе во время паузы на игры сборных в октябре.

«У нас был разговор, с академией Российского футбольного союза (РФС) и «Спартаком» уже, по-моему, согласовано. Я должен пройти стажировку в ближайшую паузу на сборные в октябре, наверное. Какие могут быть ожидания, приехал, посмотрел тренировку. Я рад, что наконец приду в футбольную команду с футбольным человеком», — приводит слова Мостового ТАСС.

Мостовой начал учёбу на тренера в академии РФС в мае 2023 года, в группу также входят Дмитрий Сычёв, Андрей Аршавин, Юрий Жирков и другие бывшие футболисты. Учёба завершится осенью, одним из заданий является прохождение стажировки в клубе.

Напомним, сейчас главным тренером красно-белых является Деян Станкович.