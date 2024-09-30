Деменко: «Краснодар» вырос в командном плане — команда создаёт проблемы топ-клубам

Российский экс-футболист Максим Деменко оценил игру «Краснодара» в чемпионате России.

«Краснодар» очень хорошо смотрелся в первом тайме, но после перерыва «Зенит» перестроил игру, поэтому петербуржцы стали выглядеть лучше и точно не заслуживали поражения. Надо выделить, как Краснодар» бился с «Зенитом» и какие эмоции испытывали футболисты после игры. «Краснодар» вырос в командном плане. Эта команда создаёт проблемы топ-клубам, таким как «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие.

Мурад Мусаев нашёл сплочённость в коллективе, хотя в чемпионате ещё 20 матчей и всё может поменяться. Сейчас мы говорим одно, а завтра команда даст осечку. Но на сегодняшний день «Краснодар» по игре и по набранным очкам заслуженно занимает первое место в РПЛ», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.