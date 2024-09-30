Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: «Краснодар» вырос в командном плане — команда создаёт проблемы топ-клубам

Деменко: «Краснодар» вырос в командном плане — команда создаёт проблемы топ-клубам
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Максим Деменко оценил игру «Краснодара» в чемпионате России.

«Краснодар» очень хорошо смотрелся в первом тайме, но после перерыва «Зенит» перестроил игру, поэтому петербуржцы стали выглядеть лучше и точно не заслуживали поражения. Надо выделить, как Краснодар» бился с «Зенитом» и какие эмоции испытывали футболисты после игры. «Краснодар» вырос в командном плане. Эта команда создаёт проблемы топ-клубам, таким как «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие.

Мурад Мусаев нашёл сплочённость в коллективе, хотя в чемпионате ещё 20 матчей и всё может поменяться. Сейчас мы говорим одно, а завтра команда даст осечку. Но на сегодняшний день «Краснодар» по игре и по набранным очкам заслуженно занимает первое место в РПЛ», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Whoscored опубликовал символическую сборную 10-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android