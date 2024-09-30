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Валерий Гладилин: не нужно критиковать Станковича, у Семака тоже не всё в порядке

Валерий Гладилин: не нужно критиковать Станковича, у Семака тоже не всё в порядке
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал игру команды в матче с «Локомотивом» и поддержал главного тренера Деяна Станковича. Железнодорожники одержал победу со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Спартак» не разочаровал в матче с «Локомотивом», просто железнодорожники использовали слабые стороны красно-белых. Пока «Спартак» не может найти правильные варианты в обороне. Это также показала игра с «Динамо», когда Тюкавин воспользовался проблемами в защите. Поэтому «Локомотив», имея быстрых и техничных ребят, использовал проблемы «Спартака».

Не нужно критиковать Станковича, ведь идёт поиск. Каждый тренер допускает ошибки. У Семака тоже не всё в порядке, хотя у него потенциал намного выше, чем у Станковича. Тренеры ищут игру команды и пробуют всех футболистов. У Станковича большая текучесть хороших игроков, но он никак не может найти оптимальные варианты в обороне, средней линии и атаке. Однако Станкович — хороший тренер, который играл в футбол. Не вижу проблем, всё наладится», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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