Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о стрессе от работы в московском клубе

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о стрессе от работы в столичном клубе. Он возглавлял красно-белых с 2022 по 2024 год.

– Где уровень стресса для тренера выше: в Испании или в России?

– В России это приносит больше стресса, чем где-либо ещё в мире.

– Кто вас пригласил в «Спартак»?

– Я был в Базеле, в Швейцарии, и поступило предложение от Луки Каттани, который на тот момент работал спортивным директором «Спартака». Я встретился с Лукой, он следил за моей работой. Мне очень понравились его идеи, а особенно идея о том, чтобы костяк «Спартака» снова стал русским. Это меня сильно мотивировало.

За два года произошло много всего. Один год в «Спартаке» идёт за пять лет. Работа там – большая ответственность.

– Есть ли матч «Спартака», которым вы гордитесь?

– Один матч выбирать не буду – было много хороших матчей. Но есть одна игра, которую буду помнить всю жизнь, потому что я такой человек, что, когда иду в какое-то место, мне нравится его чувствовать, ощущать. Назову тот матч, в котором мы вышли с 11 российскими игроками и выиграли дерби на поле «Локомотива». Действительно, это был особенный матч, — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».