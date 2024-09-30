Валерий Кечинов: проблемы «Зенита» — это временно, сейчас Глушенков наберёт форму

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о текущей форме «Зенита» и перспективах побед при Максиме Глушенкове.

«Не думаю, что проблемы «Зенита» связаны с мотивацией. Так получилось, что пришёл Глушенков и сразу начал ярко играть, поэтому пошли победы. Потом он получил травму, и что-то потерялось. Сейчас Глушенков наберёт форму, и «Зенит» снова начнёт побеждать. Так что проблемы «Зенита» — это временно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» после после 10 игр Российской Премьер-Лиги занимает третью строчку, набрав 23 очка. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 24 очка. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка.