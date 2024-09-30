Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов: проблемы «Зенита» — это временно, сейчас Глушенков наберёт форму

Валерий Кечинов: проблемы «Зенита» — это временно, сейчас Глушенков наберёт форму
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о текущей форме «Зенита» и перспективах побед при Максиме Глушенкове.

«Не думаю, что проблемы «Зенита» связаны с мотивацией. Так получилось, что пришёл Глушенков и сразу начал ярко играть, поэтому пошли победы. Потом он получил травму, и что-то потерялось. Сейчас Глушенков наберёт форму, и «Зенит» снова начнёт побеждать. Так что проблемы «Зенита» — это временно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» после после 10 игр Российской Премьер-Лиги занимает третью строчку, набрав 23 очка. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 24 очка. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 24 очка.

Материалы по теме
Валерий Кечинов объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android